ماذا حدث لـ«عمرو أديب»؟.. القصة الكاملة لمرضه

شيماء مصطفى

تعرض الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم» عبر شاشة «ON E»، لأزمة صحية مفاجئة نتيجة الإجهاد فى العمل، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على صحته.. فى هذا السياق يستعرض «الدستور» التفاصيل الكاملة لمرض الإعلامى عمرو أديب.

بداية الأزمة

أفاد مصدر مقرب من الإعلامى أن عمرو أديب كان يعانى من مشكلات صحية فى «القولون» منذ يوم الأربعاء الماضى، لكنه أصر على تقديم حلقة الأربعاء، بعد تناوله بعض الأدوية.

الحالة الصحية

أكد الأطباء أن حالة عمرو أديب الصحية فى تحسن مستمر، ومن المقرر أن يغادر العناية المركزة غدًا السبت، إلى غرفة عادية لمتابعة حالته قبل الخروج واستكمال برنامجه فى أقرب وقت.

راحة مرضية

من المقرر أن يعود عمرو أديب إلى جمهوره خلال أيام بعد أن طمأنه الأطباء المتخصصون على وضعه الصحى، إلا أن الأطباء أكدوا أن حالة عمرو تحتاج إلى الراحة لعدة أيام.

لميس تُعلق

طمأنت الإعلامية لميس الحديدى، جمهورها على حالة زوجها الإعلامى عمرو أديب، وقالت لميس عبر حسابها الرسمى على «تويتر»: «عمرو بخير الحمد لله، إجهاد ووعكة صحية بسيطة، أشكر كل من سألوا عنه».

أديب يرفض الزيارة

حاول عدد كبير من زملاء عمرو أديب من الوسط الفنى والإعلامى زيارته فى المستشفى، إلا أن أديب رفض الزيارات، وطلب من طبيبه المعالج منعها، ليحصل على قسط كامل من الراحة، وامتلأت غرفة أديب بالكثير من الورود.

مصير البرنامج

إدارة القناة رفضت أن يقدّم أى إعلامي آخر من القناة برنامجه، واستقروا بعد اجتماع طويل على أن يستمر عرض البرنامج، وتقدمه رجاء الجداوى، والتى تشارك عمرو أديب فى تقديم يوم الأربعاء من كل أسبوع، لحين تعافيه وعودته إلى الشاشة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الإعلامى عمرو أديب يقدم برنامج «كل يوم» بشكل يومى من السبت إلى الأربعاء، كما يقدم برنامج المنوعات الأضخم فى مصر والوطن العربى «كل يوم جمعة» الجمعة من كل أسبوع.

شبكةعيونالإخبارية

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