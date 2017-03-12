مشروب سحرى تناوليه فى المساء 6 أيام واحصلي على نتيجة مذهلة

شيماء مصطفى

مللت شكل قوامك بعد الزواج والإنجاب وبدأت تعانين من تراكم السيلوليت فى مناطق مختلفة من جسمك، فلما لا تفكرين فى تجربة المشروب السحرى التالى لمدة 6 أيام فهو سيخلصك من كيلوجرام على الأقل من وزنك بجانب اتباعك نظاما غذائيا فعالا لنقاص الوزن.

إليك طريقة تحضير المشروب يقدمها استشارى التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد"، ويمكنك تناول تلك المشروب مساءً قبل النوم.

مكونات المشروب

ملعقة من السنامكي

300 مللتر ماء مغلي

ملعقة من بذور الكتان

التحضير:

توضع جميع المكونات فى وعاء به القليل من الماء وتترك لمدة 10 دقائق وتتم تصفيته قبل الشرب ويتم تناوله قبل النوم، وأقصى حد لمدة 30 يوما فقط.

شبكةعيونالإخبارية

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