أخبار عاجلة

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

مشروب يجب تناوله قبل «العلاقة الزوجية» بساعة واحدة لهذا السبب

  • الصحة
  • 320
Google+ Print
مشروب يجب تناوله قبل «العلاقة الزوجية» بساعة واحدة لهذا السبب مشروب يجب تناوله قبل «العلاقة الزوجية» بساعة واحدة لهذا السبب
كثيرًا ما نسمع عن الأدوية التي تستخدم لعلاج مشكلة "العقم" لدى الرجال والنساء، مما يدفع الكثيرين لتناول "الفيجارا"، التي تلحق الضرر بجسم الإنسان.
 
وسلط موقع "هيلث" الأمريكى، الضوء على مشروب طبيعي يساعد في علاج العقم لدي الرجال النساء، كونه يعمل على تعزيز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.
 

المكونات:

عصير الرمان.
الجوز.
 

طريقة التحضير:

اخلط الجوز مع عصير الرمان جيدًا في الخلاط الكهربائي. تناول المشروب قبل الذهاب إلى النوم بساعة واحدة.
 
ويعمل المشروب على منح الجسم المواد المضادة للأكسدة، التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة من الجسم، كما يزيد من توفير عنصر الزنك إلى الجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت

خطر.. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت

فوائد الترمس وتأثيره الرائع على جسم الإنسان والأمراض التى يقى منها

فوائد الترمس وتأثيره الرائع على جسم الإنسان والأمراض التى يقى منها

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا