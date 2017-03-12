مشروب يجب تناوله قبل «العلاقة الزوجية» بساعة واحدة لهذا السبب

كثيرًا ما نسمع عن الأدوية التي تستخدم لعلاج مشكلة "العقم" لدى الرجال والنساء، مما يدفع الكثيرين لتناول "الفيجارا"، التي تلحق الضرر بجسم الإنسان.

وسلط موقع "هيلث" الأمريكى، الضوء على مشروب طبيعي يساعد في علاج العقم لدي الرجال النساء، كونه يعمل على تعزيز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

المكونات:

عصير الرمان.

الجوز.

طريقة التحضير:

اخلط الجوز مع عصير الرمان جيدًا في الخلاط الكهربائي. تناول المشروب قبل الذهاب إلى النوم بساعة واحدة.

ويعمل المشروب على منح الجسم المواد المضادة للأكسدة، التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة من الجسم، كما يزيد من توفير عنصر الزنك إلى الجسم.

شبكةعيونالإخبارية

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