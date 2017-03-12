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إصابة لواء وعميد شرطة وعدد من المجندين بعد تعدي أهالي قرية بالشرقية عليهم والدفع بالمزيد من القوات

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إصابة لواء وعميد شرطة وعدد من المجندين بعد تعدي أهالي قرية بالشرقية عليهم والدفع بالمزيد من القوات إصابة لواء وعميد شرطة وعدد من المجندين بعد تعدي أهالي قرية بالشرقية عليهم والدفع بالمزيد من القوات

بعد كثرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تقوم قوات الأمن بشن حملات إزلة لهذه التعديات، وبالأخص ما يتعلق بأملاك الدولة، وتجري إزالات فورية لأي مباني تم إنشاؤها عليها، مهما كانت وأياً كان مالكها.

واليوم وأثناء تنفيذ حملة إزالة بقرية المشاعلة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، قام أهالي القرية المذكورة بالتعدي على قوات الأمن أثناء تأديتهم لعملهم لإزالة هذه التعديات، حيث تجمع الأهالى وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة الأمر الذي أسفر عن إصابة لواء وعميد شرطة وثلاثة مجندين، مما اضطر القوات إلى طلب تعزيزات وتنفيذ قرار الإزلة.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هشام خطاب، يفيد بتعدي الأهالي على القوات أثناء تنفيذها لقرار إزالة دار مناسبات أقيمت على أرض مخصصة لبناء مدرسة من أملاك الدولة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إطار النياة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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رئيس قسم الأخبار