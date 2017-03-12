بالفيديو || تعليق مدير سوبر ماركت واقعة سرقة الشيكولاتة

سمر العشري

قال مراد محسن، مدير مبيعات بسوبر ماركت بالجيزة، إن الشخص الذي تم إحالته للنيابة بتهمة سرقة الشوكولاتة سبق له وأن قام بالسرقة أكثر من مرة في فروع مختلفة للسوبر ماركت.

وأضاف محسن في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس السبت بأن هناك صورًا موثقة لهذا المتهم بالسرقة عدة مرات، لافتًا إلى إن المتهم لا يسرق إلا شيكولاتة من نوع غالي الثمن وخفيف الوزن.

وأكد مدير المبيعات بالسوبر ماركت إن المتهم بعد إلقاء القبض عليه أشار لسرقته لمنح الشيكولاتة لنجله، مشيرًا إلى إن هذا الشخص معروف في منطقة الجيزة بأنه لص الشيكولاتة.

شبكةعيونالإخبارية

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