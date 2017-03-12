تعليق شيرين عبدالوهاب على متسابقة ''Arabs Got talent''

سمر العشري

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب فيديو للمتسابقة إيمان مصطفى من المغرب، أثناء مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الشهير "Arabs Got Talent"، وهي تغني أغنيتها الشهيرة "كده" من مسلسل "طريقي".

وعلقت شيرين على صوت إيمان، التي منحتها الفنانة نجوى كرم "الباز الذهبي"، قائلة "صوت رائع وموهبة مبشرة جداً، ابهرتيني بإحساسك في الأغنية العزيزة على قلبي جداً، وربنا يوفقك في باقي المسابقة".

يُذكر أن حلقات الموسم الخامس من البرنامج انطلقت أمس السبت، على قناة MBC مصر، ويشارك في لجنة تحكيم الفنان أحمد حلمي، الفنانة اللبنانية نجوى كرم والإعلامي علي جابر.

شبكةعيونالإخبارية

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