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أبو تريكة || يحصل على لقب تاريخي على الرغم من وضعه علي قائمة الإرهاب

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أبو تريكة || يحصل على لقب تاريخي على الرغم من وضعه علي قائمة الإرهاب أبو تريكة || يحصل على لقب تاريخي على الرغم من وضعه علي قائمة الإرهاب

في ظل تصنيفه على قائمة الارهابيين ، والتي منعت أمير القلوب كما يلقبه الجماهير اللاعب السابق محمد أبو تريكة من التواجد في ، وحرمته من حضور جنازة والده، قامت  ESPN الشهيرة بعمل استفتاء لأعظم لاعب في القارة الأفريقية على مدى تاريخها الكروي الطويل وحصل محمد أبو تريكة على المركز الأول في هذا الاستفتاء.

حيث ضمت القائمة التي تم الاختيار منها نجوم لهم تاريخهم الحافل على مستوى القارة، أمثال روجيه ميلا، وصامويل إيتو، ونوانكو كانو، يايا توريه، دروجبا، وجورج وايا، وغيرهم من النجوم ذات الأسماء الكبيرة واللامعة على مستوى القارة الأفريقية.

وقد حصل تريكة وفقاً لذلك الاستفتاء على المركز الأول بنسبة تصويت عالية، وفقا لما ذكره موقع عربي 21 وبوابة القاهرة .

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