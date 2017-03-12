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فرج عامر || 6 دول أوقفت استيراد الخضروات والفاكهة من مصر و"الحكومة في دنيا تانية"

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فرج عامر || 6 دول أوقفت استيراد الخضروات والفاكهة من مصر و"الحكومة في دنيا تانية" فرج عامر || 6 دول أوقفت استيراد الخضروات والفاكهة من مصر و"الحكومة في دنيا تانية"

تقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، محمد فرج عامر، ببيان عاجل ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، ووزير الزراعة، ووزير ، وذلك بخصوص انخفاض معدل الصادرات الزراعية المصرية، بسبب الضغوط الخارجية، مما نتج عنه التأثير السلبي على الأوضاع الاقتصادية في ، كما أصبحت المنتجات الزراعية بمصر حديث العالم حيث وجه الاتهام إليها بمخالفة المعايير والشروط التي تفرضها تلك الدول .

مضيفاً أن قائمة الدول التي توقفت عن الاستيراد من مصر قد اتسعت وانخفضت وارداتها من الخضروات والفاكهة، وهم أمريكا والسودان وروسيا واليابان والسعودية وأخيرا الكويت، وكانت البداية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أوقفت استيرادها من الفراولة على إثر إصابة بعض الأمريكيين بالتهاب الكبد الوبائي حيث قررت الأمريكية سحب الفراولة من الأسواق ومنعت استيرادها، أما عن الحكومة المصرية فقد نفت تماما هذا الموضوع على الرغم من نشر موقع هيئة الغذاء والدواء ألأمريكية هذا الموضوع على موقعها الإلكتروني .

كما علقت روسيا وارداتها من الخضروات والفاكهة المصرية اعتبارا من 22 سبتمبر الماضي، نتيجة المفاوضات التي تتم من الجانب المصري بسبب ضبط عمليات الحجر الزراعي المصري، وذلك من أجل التفاوض مع الجانب الروسي على ملف الحجر الزراعي فيمايخص الوردات والصادرات الروسية ويتم الآن بحث ودراسة الموقف لتفادي أية عقبات .

كما علقا استيراد بعض أنواع الفاكهة والخضروات المصرية بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بحسب ما نشرته الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، أما عن السودان فقد أوقفت الاستيراد من مصر بصورة مؤقتة لحين اكتمال الفحوص المعملية لضمان السلام، وأخيرا الكويت فرضت حظرا على استيراد الخضروات والفاكهة من مصر بسبب قرار لجنة سلامة الأغدية الكويتي بمنع استيراد الفراولة من مصر ما لم يتوافر بالشحنة شهادة صحية، تفيد بأن المنتج صالح للاستخدام الأدمي .

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