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وزارة التموين || خفض حصة الخبز المدعم لهذه الفئة

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وزارة التموين || خفض حصة الخبز المدعم لهذه الفئة وزارة التموين || خفض حصة الخبز المدعم لهذه الفئة

صرح مصدر مسئول بوزارة والتجارة الداخلية أن سيتم خفض عدد أرغفة الخبز المقررة بالكارت الذهبي لدى أصحاب المخابز مرة أخرى وذلك بعد الانتهاء مباشرة من تحويل كافة البطاقات الورقية إلى بطاقات إلكترونية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من وراء الكارت الذهبي هو ضمان حصول المواطنين الذين يمتلكون بطاقات ورقية ولا يمتلكون بطاقات ذكية على الخبز البلدي المدعم من خلال صرف الخبز لهم من خلال الكارت الذكي.

مضيفاً إلى أن الاستمرار في صرف الخبز  من خلال الكارت الذهبي يهدر الكثير من المبالغ على الدولة والمخصصة لمنظومة الخبز البلدي المدعم ، حيث يبلغ قيمة الهدر ما يقرب من 2 مليار جنيه.

كما أكد بأنه تم تزويد عدد الأرغفة المنصرفة بالكارت الذهبي مؤخرا بعدد من المحافظات لتزيد عن 500 رغيف يومياً لضمان توفير الخبز لمن لا يمتلك بطاقة تموينية ذكية.

ومن جهة أخري فقد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أنه لا تغيير في عدد أرغفة الخبز في حصة المواطن وهي بمعدل 5 أرغفة يومياً بما يوازي 150 رغيف شهرياً.

حيث صرح  الدكتور على المصيلحي بأنه لا مساس بمنظومة الخبز الجديدة بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية ذكية.

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رئيس قسم الأخبار

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