سعر سيارة محمود كهربا هدية فوزه بكأس ولي العهد السعودي

وتتميز السيارة بنتلى كونتيننتال GT سبيد 2017 على محرك W12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 633 حصانا و840 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى عجلات السيارة من خلال نظام دفع رباعي.

تتسارع بنتلي كونتيننتال GT سبيد 2017 من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 3.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 330 كم/س.