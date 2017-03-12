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سعر سيارة محمود كهربا هدية فوزه بكأس ولي العهد السعودي

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سعر سيارة محمود كهربا هدية فوزه بكأس ولي العهد السعودي سعر سيارة محمود كهربا هدية فوزه بكأس ولي العهد السعودي

تبلغ سعر السيارة بنتلى والتي حصل عليها اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي اتحاد جدة السعودى والمعار من نادي الزمالك بعد إحرازه هدف الفوز أمس على فريق النصر 4 ملايين جنيه مصرى.
 
ويبلغ سعر السيارة في 850 ألف ريـال سعودى وتعتبر هذه السيارة من أغلى الطرازات الموجودة عالميا.
 
وتتميز السيارة بنتلى كونتيننتال GT سبيد 2017 على محرك W12 سعة 6 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 633 حصانا و840 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى عجلات السيارة من خلال نظام دفع رباعي.
 
تتسارع بنتلي كونتيننتال GT سبيد 2017 من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 3.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 330 كم/س.

سعر سيارة محمود كهربا هدية فوزه بكأس ولي العهد السعودي

المصدر : الموجز

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