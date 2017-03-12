مناوشات بين الأمن وجماهير الزمالك "الوايت نايتس"

سمر العشري

نشبت مناوشات بين الأمن المكلف بتأمين استاد السلام، وبعض أفراد جماهير الزمالك "الوايت نايتس" لرغبتهم فى دخول الملعب لحضور مباراة فريقهم أمام رينجرز النيجيرى، المقرر لها فى السادسة مساء اليوم باستاد السلام فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

وسمح الأمن بدخول أى فرد يحمل تذكرة مباراة الزمالك ورينجرز، بينما تم منع حاملى التذاكر المزورة، وبعد تواجد أعداد من الجماهير فى ملعب السلام اتضح أن بعضهم ينتمى للوايت من خلال اليافطات التى يحملوها. كما حرص طاقم تحكيم مباراة الزمالك ورينجرز بقيادة الجنوب أفريقى دانيال بينيت على التواجد فى ملعب السلام، قبل انطلاق المباراة بوقت كافٍ وقاموا بمعاينة الاستاد جيدا.

شبكةعيونالإخبارية

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