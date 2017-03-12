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مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:14 مساءً
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:14 مساءً
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:10 مساءً
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:10 مساءً
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:10 مساءً
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:10 مساءً
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 06:07 مساءً
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"
-
الأربعاء 12 أبريل 2017 06:07 مساءً
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 06:07 مساءً
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شبكة عيون الإخبارية
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حسام باولو يحرز الهدف الثانى لنادي الزمالك في الدقيقة 28 من الشوط الأول فى فريق إينوجو رينجرز
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ON Sport
الأحد 12 مارس 2017 06:37 مساءً
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