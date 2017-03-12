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تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام

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تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية السبت 11 مارس محاكمة 67 معتقلا، متهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى يوم 14 من الشهر الجاري.

ويأتي التأجيل للاطلاع على الملف الكامل للتقرير الطبي عن وفات بركات، حيث كلفت المحكمة النيابة العامة باستدعاء الأطباء الذين شاركوا في إعداد التقرير، بعد أن طالب الدفاع عن المتهمين بذلك.

وكانت المحكمة عقدت جلسة بمحاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، والمتهمون هم 51 مسجونا و16 هاربا.

والجدير بالذكر تم اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في يونيو2015، بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على الرصيف في القاهرة.

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رئيس قسم الأخبار