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القضاء الإداري || يلزم الجامعة الأمريكية بتحصيل رسومها بالجنيه المصري

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القضاء الإداري || يلزم الجامعة الأمريكية بتحصيل رسومها بالجنيه المصري القضاء الإداري || يلزم الجامعة الأمريكية بتحصيل رسومها بالجنيه المصري

قضت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وخالد سالم ومحمد المتولى وإمام فهمى ومحمد حسين ومحمود زكى وطارق منيسى نواب رئيس المجلس، ومفوض الدولة ماجد عز الدين ، وسكرتارية محمد يوسف، ومحمد سيد وحسام محمد .
 بقبول الدعوى المقامة من محمود محمد فهمى المحامى، وكيلا عن 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، والزام الجامعة الأمريكية فى بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى دون أى مكون من الدولار الأمريكى.
 
واختصت الدعوى التى حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الأمريكية .

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