الكهرباء || توزيع 13 مليون لمبة ليد موفرة على المواطنين وتقسيط الثمن على فاتورة الكهرباء

سمر العشري

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء قد أتخذت ما يلزم من إجراءات نحو عدم حدوث إية أنقطاعات للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، حيث تم إضافة عدد 6882 ميجا وات.

وأشار وزير الكهرباء أن التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة الماضية والتي تسببت في حدوث إنقطاعات للتيار الكهربائي وخاصة في فصل الصيف نتيجة لزيادة استهلاك المواطنين ، جعلت وزارة الكهربا ء تقوم بخطط طوحة لمواجهة تلك الزيادة في استهلاك الكهرباء من خلال تنفيذ خطط عاجلة وطموحة ساهمت في زيادة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية بالاضافة إلى إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف وزير الكهرباء بأن مصر تتمتع بثراء في مصادر الطاقة المتجددة والتي يتم توليدها من الرياح والشمس حيث تصل القدرات الكهربائية التي يمكن أن يتم إنتاجها من تلك المصادر نحو 85 جيجا وات كالتالي :- (55 جيجا وات من الطافة الشمسية + 30 جيجا وات من طاقة الرياح).

وأكد وزير الكهرباء أن وزارة الكهرباء قد نجحت في تركيب عدد 2.4 مليون عداد مسبق الدفع وتوريد وتوزيع نحو 13 مليون لمبة ليد موفرة على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء.

شبكةعيونالإخبارية

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