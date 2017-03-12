أخبار عاجلة

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الكهرباء || توزيع 13 مليون لمبة ليد موفرة على المواطنين وتقسيط الثمن على فاتورة الكهرباء

Google+ Print
الكهرباء || توزيع 13 مليون لمبة ليد موفرة على المواطنين وتقسيط الثمن على فاتورة الكهرباء الكهرباء || توزيع 13 مليون لمبة ليد موفرة على المواطنين وتقسيط الثمن على فاتورة الكهرباء

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء قد أتخذت ما يلزم من إجراءات نحو عدم حدوث إية أنقطاعات للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، حيث تم إضافة عدد 6882 ميجا وات.

وأشار وزير الكهرباء أن التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة الماضية والتي تسببت في حدوث إنقطاعات للتيار الكهربائي وخاصة في فصل الصيف نتيجة لزيادة استهلاك المواطنين ، جعلت وزارة الكهربا ء تقوم بخطط طوحة لمواجهة تلك الزيادة في استهلاك الكهرباء من خلال تنفيذ خطط عاجلة وطموحة ساهمت في زيادة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية بالاضافة إلى إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية.

 

وأضاف وزير الكهرباء بأن تتمتع بثراء في مصادر الطاقة المتجددة والتي يتم توليدها من الرياح والشمس حيث تصل القدرات الكهربائية التي يمكن أن يتم إنتاجها من تلك المصادر نحو 85 جيجا وات كالتالي :- (55 جيجا وات من الطافة الشمسية + 30 جيجا وات من طاقة الرياح).

وأكد وزير الكهرباء أن وزارة الكهرباء قد نجحت في تركيب عدد 2.4 مليون عداد مسبق الدفع وتوريد وتوزيع نحو 13 مليون لمبة ليد موفرة على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط