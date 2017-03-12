الرقابة الإدارية || وضبط عصابة يتزعمها مدير عام بأحد البنوك قاموا بتسهيلات بـ25 مليون جنيه

سمر العشري

قامت الرقابة الإدارية بضبط عصابة يتزعمها مدير عام المشروعات الصغيرة بأحد البنوك المصرية ومعه آخرون حصلوا على رشوة 2 مليون جنيه، وذلك مقابل تخصيص قروض دون مستندات سليمة وبموجب مستندات مصطنعه.

حيث كشف التحريات من هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المذكورين، باستغلال مبادرة البنك لدعم المشروعات الصغيرة، ومنح المواطنين القروض ذات الفائدة المنخفضة، حيث قاموا بالتلاعب، وان ما قاموا بتسهيله حتى الآن وصل إلى 25 مليون جنيه.

وعلى الفور تم القبض عليهم حال اقتسامهم المبالغ التي حصلوا عليها بطريق غير مشروع، ويتم الآن فحص الملفات لحصر إجمالي المبالغ التي قاموا بتسهيلها للعملاء، حيث تعمل هيئة الرقابة العامة على ضبط باقي المهمين،وجار استكمال التحريات لحصر إجمالي القروض والعملاء وضبط باقي المتهمين.

شبكةعيونالإخبارية

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