سعر الحديد اليوم الأحد 12/3/2017 و الأسعار بعد زيادة عز مرتين خلال عشرة أيام

سمر العشري

شهد سعر الحديد في مصر زيادة كبيرة تزيد عن ألف جنيه خلال أقل من عشرة أيام، حيث أعلن عز عن زياد قدرها 600 جنيه أول مارس أثناء إعلانه تسعيرة مارس، ثم قام برفع السعر مجددا منذ يومين أكثر من 500جنيه في طن الحديد ليصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 9800 جنيه.

سعر الحديد اليوم الأحد :

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر حديد عز عز 9750 جنية 9800 جنية الدخيلة 9750 جنية 9800 جنية حديد المصريين المصريين 9750 جنية 9800جنية حديد بشاي بشاي 9650 جنية 9650 جنية الوطنية للصلب العتال 9650جنية 9700جنية حديد عطيه عطيه 9650جنية 9650جنية حديد المراكبي المراكبي 9600 جنية 9600 جنية حديد الكومي الكومي 9600 جنيه 9600جنيه حديد المعادي المعادي 9500جنية 9500جنية حديد بيانكو بيانكو 9520 جنية 9520 جنية حديد العشري العشري 9520 جنية 9520 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9550 جنية 9550 جنية حديد الجارحي الجارحي 9500جنية 9500 جنية حديد الوطنية الوطنية 9550جنيه 9550جنيه حديد اركو اركو 9500 جنية 9500جنية حديد قوطة قوطة 9550جنية 9550 جنية حديد سرحان سرحان 9500 جنيه 9500جنيه حديد الجيوشي الجيوشي 9500جنية 9500 جنية مصر ستيل مصر ستيل 9500جنية 9500جنية

شبكةعيونالإخبارية

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