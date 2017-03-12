ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 12-3-2017 في مصر

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 604 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 403 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 690 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.832 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الأحد :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|690
|عيار 22
|633
|عيار 21
|604
|عيار 18
|518
|عيار 14
|403
|عيار 12
|345
|الاونصة
|21,468
|الجنيه الذهب
|4,832
|الكيلو
|690,286