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ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 12-3-2017 في مصر

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ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 12-3-2017 في مصر ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 12-3-2017 في مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 604 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 403 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 690 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.832 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد  :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 690
عيار 22 633
عيار 21 604
عيار 18 518
عيار 14 403
عيار 12 345
الاونصة 21,468
الجنيه الذهب 4,832
الكيلو 690,286

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