ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 12-3-2017 في مصر

سمر العشري

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 604 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 403 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 690 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.832 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 690 عيار 22 633 عيار 21 604 عيار 18 518 عيار 14 403 عيار 12 345 الاونصة 21,468 الجنيه الذهب 4,832 الكيلو 690,286

شبكةعيونالإخبارية

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