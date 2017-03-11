أخبار عاجلة

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو || "كارثة كبرى" مصر تستورد دجاج مكهرب بـ 35 فولت وعجول مضروبة بالرصاص الحي من البرازيل

Google+ Print
بالفيديو || "كارثة كبرى" مصر تستورد دجاج مكهرب بـ 35 فولت وعجول مضروبة بالرصاص الحي من البرازيل بالفيديو || "كارثة كبرى" مصر تستورد دجاج مكهرب بـ 35 فولت وعجول مضروبة بالرصاص الحي من البرازيل

تعتبر مستورد أساسي للحوم والدواجن من دولة البرازيل، وفي الآونة الأخيرة أثيرت شبهات كثيرة حول حول هذه الللحوم المستوردة، وأنها حرام نظراً لطريقة ذبحها، حيث أن الدواجن بالبرازيل يتم صعقها بالكهرباء، والعجول يتم إطلاق النار عليها.

وهذا ما كشفه برنامج “الجدعان” والذي يذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، حيث قام الإعلامي “محمد غانم” بالدخول إلى مجزر دواجن بإحدي الولايات البرازيلية، يقوم بصعق الدواجن كهربائيًا بدرجة 35 فولت، مما يتسبب في موتها قبل ذبحها لتوريدها إلى مصر ويكتب عليه “ذبحت على الطريقة الإسلامية”.

وفي الفيديو التالي ظهر أحد العمال وهو يطلق النار على أحد العجول المُجهزة للذبح، ثم تحويلها إلى عبوات لحوم مجمدة وتصديرها لمصر، وذلك بعد وضع ختم «الحلال» عليها، وأكد أحد مسؤولي المجز البرازيلي أن مؤسسة الأزهر والجهات الرسمية في مصر على علم تام بطرق الذبح، نافين نفوق الدواجن بالصعق الكهربائي، مبررين استخدامهم لتلك الطريقة في عدم حدوث أي كدمات بجسم الدجاجة أو باللحوم المجمدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري