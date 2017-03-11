بالفيديو || "كارثة كبرى" مصر تستورد دجاج مكهرب بـ 35 فولت وعجول مضروبة بالرصاص الحي من البرازيل

سمر العشري

تعتبر مصر مستورد أساسي للحوم والدواجن من دولة البرازيل، وفي الآونة الأخيرة أثيرت شبهات كثيرة حول حول هذه الللحوم المستوردة، وأنها حرام نظراً لطريقة ذبحها، حيث أن الدواجن بالبرازيل يتم صعقها بالكهرباء، والعجول يتم إطلاق النار عليها.

وهذا ما كشفه برنامج “الجدعان” والذي يذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، حيث قام الإعلامي “محمد غانم” بالدخول إلى مجزر دواجن بإحدي الولايات البرازيلية، يقوم بصعق الدواجن كهربائيًا بدرجة 35 فولت، مما يتسبب في موتها قبل ذبحها لتوريدها إلى مصر ويكتب عليه “ذبحت على الطريقة الإسلامية”.

وفي الفيديو التالي ظهر أحد العمال وهو يطلق النار على أحد العجول المُجهزة للذبح، ثم تحويلها إلى عبوات لحوم مجمدة وتصديرها لمصر، وذلك بعد وضع ختم «الحلال» عليها، وأكد أحد مسؤولي المجز البرازيلي أن مؤسسة الأزهر والجهات الرسمية في مصر على علم تام بطرق الذبح، نافين نفوق الدواجن بالصعق الكهربائي، مبررين استخدامهم لتلك الطريقة في عدم حدوث أي كدمات بجسم الدجاجة أو باللحوم المجمدة.

شبكةعيونالإخبارية

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