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الرقابة الإدارية تضبط قضية فساد كبري تقدر بـ 100 مليون جنيه.. ننشر التفاصيل الكاملة وتورط موظف حكومي كبير

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الرقابة الإدارية تضبط قضية فساد كبري تقدر بـ 100 مليون جنيه.. ننشر التفاصيل الكاملة وتورط موظف حكومي كبير الرقابة الإدارية تضبط قضية فساد كبري تقدر بـ 100 مليون جنيه.. ننشر التفاصيل الكاملة وتورط موظف حكومي كبير

في ظل المجهودات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية من أجل ضبط قضايا الفساد، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، تمكنت الهيئة من ضبط “جمال اللبان ” جديد، ولكن ينتمي هذه المرة إلى وزارة التخطيط.

حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان صادر عنها اليوم، أنها تمكنت من القبض على (ع.أ) مدير المشتريات بوزارة التخطيط، خلال حصوله على رشوه بقيمة 1.3 مليون جنية، من أجل تسهيل صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون جنية.

وأوضح بيان هيئة الرقابة الإدارية، أن مدير المشتريات تلقي الرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية، ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، في مقابل أن يقوم بتسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستخلصات المالية.

وأشار بيان هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن هذه المعلومات التي سوف يتم تسريبها من شأنها أن تؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدى إلى حصول الوزارة على الأجهزة و المعدات بأسعار مغالي فيها.

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