عاجل || وزارة الداخلية : تُصدر بياناً هاماً منذ قليل بتفاصيل وحجم خسائر والمصابين في انفجار "الجيزة" وانتقال خبراء المفرقعات والحماية المدنية لموقع الانفجار

سمر العشري

أصدرت وزارة الداخلية منذ قليل،بيان هام بشأن انفجار الجيزة، حيث صرح مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني بالوزارة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بسماع صوت دوي انفجار بالعقار رقم 17 شارع كفر طهرمس دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأوضح المسئول الاعلامي بوزارة الداخلية، أنه بلاغ النجدة بالانفجار، انتقلت على الفور قيادات مديرية أمن الجيزة وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى المكان المشار إليه، وتبين أن سبب الانفجار هو حدوث تسرب من موقد غاز صغير داخل غرفة حارس العقار مما أدى إلى وقوع الحادث.

ولفت إلى أنه نتج عن ذلك إنهيار جدارين بالغرفة وتلفيات بباب مدخل العقار ، وإصابة زوجة حارس العقار بحروق طفيفه ، وكذا إصابة سيدتين تصادف مرورهما أمام العقار محل الحادث، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية

شبكةعيونالإخبارية

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