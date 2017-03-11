أخبار عاجلة

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
برومو أمير كرارة مع غادة عادل في #تعشبشاي -
د.حسام موافي: يوضح أسباب الصداع - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي يلقي قصيدة مُبكية على الهواء "أهنتوا الدين بجرائمكم" - لعلهم يفقهون -
د. حسام موافي: عالجت 1000 مريض صداع بـ"الاعتكاف" - لعلهم يفقهون -
اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

عاجل || وزارة الداخلية : تُصدر بياناً هاماً منذ قليل بتفاصيل وحجم خسائر والمصابين في انفجار "الجيزة" وانتقال خبراء المفرقعات والحماية المدنية لموقع الانفجار

Google+ Print
عاجل || وزارة الداخلية : تُصدر بياناً هاماً منذ قليل بتفاصيل وحجم خسائر والمصابين في انفجار "الجيزة" وانتقال خبراء المفرقعات والحماية المدنية لموقع الانفجار عاجل || وزارة الداخلية : تُصدر بياناً هاماً منذ قليل بتفاصيل وحجم خسائر والمصابين في انفجار "الجيزة" وانتقال خبراء المفرقعات والحماية المدنية لموقع الانفجار

أصدرت وزارة الداخلية منذ قليل،بيان هام بشأن انفجار الجيزة، حيث صرح مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني بالوزارة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بسماع صوت دوي انفجار بالعقار رقم 17 شارع كفر طهرمس دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأوضح المسئول الاعلامي بوزارة الداخلية، أنه بلاغ النجدة بالانفجار، انتقلت على الفور قيادات مديرية أمن الجيزة وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى المكان المشار إليه، وتبين أن سبب الانفجار هو حدوث تسرب من موقد غاز صغير داخل غرفة حارس العقار مما أدى إلى وقوع الحادث.

ولفت إلى أنه نتج عن ذلك إنهيار جدارين بالغرفة وتلفيات بباب مدخل العقار ، وإصابة زوجة حارس العقار بحروق طفيفه ، وكذا إصابة سيدتين تصادف مرورهما أمام العقار محل الحادث، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار