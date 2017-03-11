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دار أيتام تعذيب الأطفال مملوكة لزوجة عاطف عبيد

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دار أيتام تعذيب الأطفال مملوكة لزوجة عاطف عبيد دار أيتام تعذيب الأطفال مملوكة لزوجة عاطف عبيد

تمكنت رجال المباحث بمحافظة الجيزة بالقبض على مدير دار أيتام يقوم بتعذيب الأطفال بالدار، حيث تم الكشف على مالك دار الأيتام، فتبين أن زوجة رئيس الوزراء السابق “عاطف عبيد” هي صاحبة دار الأيتام.

قام أحد المواطنين بتقديم بلاغا لشرطة المباحث، تدعي بقيام مدير دار الأيتام بتعذيب الأطفال، هذا و بالإضافة إلى معاملة الأطفال معاملة غير إنسانية،كما قام الشخص المدعي بتقديم صور للأطفال و هم معذبون، و على الفور قام رجال شرطة المباحث بالتحرك و القبض على مدير دار الأيتام برئاسة “هشام عراقي” مدير أمن الجيزة.

و تم فتح و تحرر محضر يفيد بما وقع من هذا الحادث، ثم قامت رجال الشرطة بإرسال المحضر للنيابة التي أمرت باستدعاء مدير دار الأيتام، و ذلك لسماع أقواله، و ستقوم النيابة بمباشرة التحقيق.

و في سياق اخر قام فريق من النيابة الإدارية بزيارة أحد دور الأيتام بمنطقة عين شمس، حيث تبين من احد البرامج التليفزيونية تعرض أطفال دار الأيتام للانتهاكات الجنسية، و بالفعل قامت النيابة بفتح تحقيق في هذا الحادث.

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رئيس قسم الأخبار