حظك اليوم برج الدلو الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تسمح للأفكار السود بالتأثير في أدائك اليومي، كما لا يجوز تحميل نفسك أكثر مما تستطيع تحمّله. قد تشعر بالحزن أو الإحباط



عاطفياً: تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك بالحبيب وتدرك مشاعره بشكل أكبر وتراعيها



صحياً: لا تهمل أدق التفاصيل في ما يتعلق بالتمارين المطلوبة منك للتخلص من آلام العنق

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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