حظك اليوم برج الحوت الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لحسن الحظ تتحسّن الظروف وتختفي الهواجس التي أقضّت مضجعك لتبدو الأمور واضحة



عاطفياً: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أن هذه اللحظات لا تعوض



صحياً: لا تؤجل إلى الغد الانطلاق في مشروعك الرياضي المفيد. خير الأمور عاجلها

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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