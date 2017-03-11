حظك اليوم برج القوس الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد يستغلك. عليك ان تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل الى النجاح من أول مرة



عاطفياً: عواطف الشريك الجياشة تترك آثرها الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً



صحياً: بادر فوراً إلى الإقلاع عن السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكراً

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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