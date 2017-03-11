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حظك اليوم برج العقرب الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تتميز بإشراقك وبحضورك، وتعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة، وتزدهر الآمال وترتفع معنوياتك وتواصل سيرك بخطى تصاعدية 

عاطفياً: قد تصل إلى وقت تجد نفسك عاجزاً عن تلبية طلبات الشريك، وهذا ما يصعّب الأمور بينكما

صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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