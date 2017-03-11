حظك اليوم برج الميزان الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: لا تدع الأخطاء التي ارتكبتها في السابق تؤثر في مستقبلك المهني، وحاول أن تنهض مجدداً، فأنت تمتلك الأسلحة اللازمة لذلك



عاطفياً: قد تمرّ بكل أنواع الانفعالات من غيرة وغضب وشكوك، ما يهدّد الاستقرار في حياتك العاطفية



صحياً: تجنب مختلف أنواع المحاشي، واختر المأكولات الصحية فقط

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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