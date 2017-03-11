حظك اليوم برج الأسد الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطوراً سعيداً، وتحقق نجاحات باهرة



عاطفياً: إذا ثابرت على ملاحقة هدف عاطفي، فقد تقطف ثمار مساعيك ويكون لها دور فعّال في انجاح بعض الخطط



صحياً: ميّز بين الصحي وغير الصحي، واختر ما تشعر بأنه مناسب لك ومفيد

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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