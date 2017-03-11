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حظك اليوم برج السرطان الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تميل إلى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات. مؤشرات الى ازدهار حركة التواصل مع الآخرين

عاطفياً: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبه ولا تعرف كيف تتعامل معها

صحياً: العصير من الفاكهة الطائجة مفيدة للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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