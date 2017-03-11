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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح. انه يوم ممتاز

عاطفياً: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر حاول التأكد من شكوكك قبل ان تقدم على امر لا تحمد عقباه

صحياً: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم 

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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