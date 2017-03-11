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حظك اليوم برج الثور الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأحد 12/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام

عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً 

صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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رئيس قسم الأخبار

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