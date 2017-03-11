إجراءات حكومية عاجلة بشأن البطاقات التموينية

سمر العشري

خلال الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء ” المهندس شريف اسماعيل “، ولجنة العدالة الاجتماعية بالأمس، وحضره أيضا وزراء التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، طالبت اللجنة رئيس الوزراء بضرورة الأسراع في تصحيح بيانات بطاقات التموين، في معرض إعداد قاعدة بيانات صحيحة وموحدة، وفق منظومة سليمة خالية من العيوب والثغرات، في سبيل وصول الدعم لمستحقيه .

وناقشت اللجنة التقرير المعد من مجموعة العمل المشكلة لتنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين وما تم إنجازه بهذا الجانب في هذه المرحلة.

وطالبت اللجنة الوزارية، المواطنين بسرعة التحقق بشكل كامل، من صحة بياناتهم وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور، عند قيامهم بتسلم حصصهم من المواد التموينية، حيث سوف يتم بعد انتهاء هذه المهلة، تنقية البيانات وإعادة مراجعة استمارات التحديث ومطابقتها مرة اخرى من قبل مجموعة العمل المعنية، وأكدت اللجنة على أن استمرار عمل منظومة التموين والدعم، حفاظاً على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه مرهون بصحة البيانات في البطاقات التموينية.

شبكةعيونالإخبارية

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