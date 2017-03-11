أخبار عاجلة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة -
دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش" -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي.. ويحيل صاحب مقهى للنيابة -
رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة: حققنا أكثر من المستهدف في الربع الأول من 2017 -
رئيس النواب يكلف هيئة المكتب بتحديد مرتبات أعضاء الهيئات الإعلامية -
أزمة في هجوم الاتحاد قبل مواجهة بتروجيت -
عاجل.. تحذير هام من وزارة الداخلية منذ قليل في بيان رسمي لها -
شائعة تتسبب في قتل شاب وحرقه وتقود 12 شخص إلى حبل المشنقة والمباحث تكشف تفاصيل الواقعة -
الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

خدعوك فقالوا || الدهون ضارة بالصحة

Google+ Print
خدعوك فقالوا || الدهون ضارة بالصحة خدعوك فقالوا || الدهون ضارة بالصحة

تعودنا دائمًا على تحذيرات خبراء التغذية من المنتجات الغذائية الدهنية والدسمة لخطورتها على صحة الإنسان، إلا أن العلم الحديث أثبت أن التخلي عن تناول المنتجات الدسمة التي تحتوي على نسب كبيرة من المواد الدهنية يمثل خطرًا على الصحة.

وقال خبراء التغذية في الولايات المتحدة، أن التخلي عن تناول الأطعمة الدهنية خوفًا من تداعياتها السلبية على صحة الإنسان، أو في محاولة لإنقاص الوزن، هو تصرف خاطئ، ويترتب عليه العديد من المشاكل الصحية، حتى أنه قد يغطل وظائف بعض أعضاء الجسم، بحسب موقع "tvoymalysh" الروسي.

وأضاف الخبراء أنه لتجنب أي مضاعفات، يحتاج الإنسان إلى اعتماد نظام غذائي متنوع، يحتوي على جميع المواد حتى تلك التي يعتبرها أغلب الناس خطيرة. وتساهم تناول الأطعمة الدهنية في بداية اليوم بكميات معتدلة في الحفاظ على نشاط الإنسان لفترة أطول.

وأكد خبراء التغذية، أن تناول المواد الغذائية الدهنية يساهم أيضا في تعديل نسبة الكوليسترول في الدم، فضلاً عن أنه يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي. ونتيجة لذلك فقد أثبت العلماء أن الزبد والزيوت تحتوي على نسب كبيرة من الكولسترول، إلا أنها ليست لها أية آثار جانبية على الجسم في حال تم تناولها بشكل متوازن. والتخلي عنها قد يهدد صحة الإنسان.

وتشمل قائمة المواد الغذائية الدهنية المفيدة:

- صفار البيض: (4 بيضات في الأسبوع كحد أقصى).

- منتجات الألبان والجبن.

- الزبد (ملعقة كبيرة يوميًا).

- اللحوم (بعض الشرائح بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع).

- زبدة الكاكاو (يُفضّل تناولها في النصف الأول من اليوم).

- زبدة الفول السوداني (أقل من 2 إلى 3 شطائر في الأسبوع).

- زيت جوز الهند.

- الشوكولاتة السوداء (20 جرامًا في اليوم كحد أقصى).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم