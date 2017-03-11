خدعوك فقالوا || الدهون ضارة بالصحة

سمر العشري

تعودنا دائمًا على تحذيرات خبراء التغذية من المنتجات الغذائية الدهنية والدسمة لخطورتها على صحة الإنسان، إلا أن العلم الحديث أثبت أن التخلي عن تناول المنتجات الدسمة التي تحتوي على نسب كبيرة من المواد الدهنية يمثل خطرًا على الصحة.

وقال خبراء التغذية في الولايات المتحدة، أن التخلي عن تناول الأطعمة الدهنية خوفًا من تداعياتها السلبية على صحة الإنسان، أو في محاولة لإنقاص الوزن، هو تصرف خاطئ، ويترتب عليه العديد من المشاكل الصحية، حتى أنه قد يغطل وظائف بعض أعضاء الجسم، بحسب موقع "tvoymalysh" الروسي.

وأضاف الخبراء أنه لتجنب أي مضاعفات، يحتاج الإنسان إلى اعتماد نظام غذائي متنوع، يحتوي على جميع المواد حتى تلك التي يعتبرها أغلب الناس خطيرة. وتساهم تناول الأطعمة الدهنية في بداية اليوم بكميات معتدلة في الحفاظ على نشاط الإنسان لفترة أطول.

وأكد خبراء التغذية، أن تناول المواد الغذائية الدهنية يساهم أيضا في تعديل نسبة الكوليسترول في الدم، فضلاً عن أنه يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي. ونتيجة لذلك فقد أثبت العلماء أن الزبد والزيوت تحتوي على نسب كبيرة من الكولسترول، إلا أنها ليست لها أية آثار جانبية على الجسم في حال تم تناولها بشكل متوازن. والتخلي عنها قد يهدد صحة الإنسان.

وتشمل قائمة المواد الغذائية الدهنية المفيدة:

- صفار البيض: (4 بيضات في الأسبوع كحد أقصى).

- منتجات الألبان والجبن.

- الزبد (ملعقة كبيرة يوميًا).

- اللحوم (بعض الشرائح بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع).

- زبدة الكاكاو (يُفضّل تناولها في النصف الأول من اليوم).

- زبدة الفول السوداني (أقل من 2 إلى 3 شطائر في الأسبوع).

- زيت جوز الهند.

- الشوكولاتة السوداء (20 جرامًا في اليوم كحد أقصى).

شبكةعيونالإخبارية

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