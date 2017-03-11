القبض على ''دراكولا'' بالشرقية

سمر العشري



ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل مساء اليوم السبت، القبض على "ص.م.ت" الشهير بـ"دراكولا الحيوانات"؛ بعد شكوى عدد كبير من أهالي قرية "الغنيمية" التابعة لدائرة المركز، من عودته لمواقعة الحيوانات جنسيًا ومص دمائها قبل ذبحها وسلخها وأكل لحومها نيئة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد بتضرر عدد كبير من أهالي قرية "الغنيمية" التابعة لدائرة المركز، بعد تناثر أنباء عن عودة تاجر مواشي معروف بـ"دراكولا الحيوانات" بعد خروجه من مستشفى نفسي؛ إثر علاجه من مرض نفسي، جعله يواقع الحيوانات (كلاب وقطط) جنسيًا ويمص دمائها قبل أن يتغذى على لحومها بدون طهي.

وتمكنت قوة من ضباط مباحث المركز، منذ قليل، من ضبط المريض والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، كلف الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة، بالتحري والبحث وفحص الحالة المرضية لـ"دراكولا الشرقية".

وقال الدكتور حسام أبو ساطي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريحات صحفية، إن المتهم أصيب بمرض نفسي خلال نوفمبر 2013، دخل على إثره مستشفى "العزازي" لتلقي العلاج اللازم، حيث استمر بها لمدة 4 شهور، وخرج في شهر مارس 2014 بعدما تماثل للشفاء واستقرت حالته النفسية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه كان لزامًا على إدارة المستشفى أن تُصرح له بالخروج، بعد الإتصال بأهله لاستلامه، إلا أنه لم يتقدم أحد، ما اضطر إدارة المكان لتسليمه لهم عن طريق مندوب؛ طبقًا للقانون وحفاظًا على المواطن.

وأشار أبو ساطي، إلى أنه بالإتصال بعمدة القرية، أفاد الأخير بأن "صلاح" على خلاف ومشاكل دائمة مع أسرته؛ نتيجة زيادة متطلباته، الأمر الذي أدى إلى قيام شقيقه بترويج إشاعة بأنه عاد إليه المرض مرة أخرى، فيما أنه سليم ومعافى تمامًا، _على حد قول العمدة.

شبكةعيونالإخبارية

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