فيديو مُخل تسبب في وفاة طالبة يُحيل مدير معهد للنيابة بالغربية

سمر العشري

أحال المستشار محمد الأدهم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير معهد فني في الغربية، ووكيله وأحد مدرسيه، للمحكمة التأديبية، لتصويرهم فيديو مخلًا لطالب وطالبة، أثناء ممارسة أوضاع مخلة داخل أسوار المعهد، وذلك بتهمة الإخلال بلوائح نظم العمل بوزارة التعليم العالي، وتسببهم في إصابة الطالبة بصدمة نفسية ووفاتها.

جاء ذلك بعد تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 623 لسنة 2016م، والمتهم فيها "وائل. م. ا"، مدرس بالمعهد، و"س. م. س"، وكيل المعهد، و"ع. س. س"، مدير المعهد، بتصوير فيديو إباحي للطالب "ح. ا. م"، والطالبة "م. ع"، بالفرقة الأولى، أثناء وجودها في وضع مخل، داخل أسوار المعهد.

وذكر بيان للنيابة الإدارية، اليوم السبت، أن المسئولين الثلاثة اتخذوا إجراءات إدارية غير قانونية ضد الطالب والطالبة، بإجبارهما على سحب ملفاتهما الدراسية من المعهد، والاعتداء عليهما بألفاظ نابية، ورشق أهليتهما، ودفعهما إلى صفع كل منهما للآخر علنًا، ما أسفر عن إصابة الطالبة بحالة نفسية سيئة، ووفاتها بعد ساعات من الواقعة إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطالب المتورط مع الفتاة المتوفاة، حضر إلى مسئولي التحقيق بالنيابة الإدارية، وطالبهم باسترداد حقوق الطالبة، مؤكدا أنهما كانا في حكم المخطوبين، مسجلا اعترافا كتابيا بذلك، لتقرر النيابة الإدارية إحالة أوراق القضية للنيابة العامة، لوجود شبهة جنائية في وفاة الطالبة.

وخاطبت النيابة الإدارية، وزارة التعليم العالي، بإحالة المخالفين للتحقيق والمحاكمة.

وأشارت النيابة الإدارية، في تقريرها المرسل إلى وزير التعليم العالي، إلى وجود قصور أمني داخل المعهد الفني، كونه يضم أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، و200 مدرس و30 إداريا و6 أفراد أمن، ما يعيق سير العملية الدارسية بانتظام.

شبكةعيونالإخبارية

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