"اللهم اني صائم" مسلسل مصطفى شعبان لرمضان 2017، وعدد من الفنانات بالحجاب

سمر العشري

مع اقتراب ماراثون الدراما الرمضانية و واستعدادات الفنانين للفوز بتواجد على الساحه إلا ان هناك بعض الفنانين اللذين يتربعون على عرش الدراما الرمضانية بنسب مشاهدات عاليه ومنهم بالطبع الفنان الشاب مصطفى شعبان وفي رمضان هذا العام، 2017، انتهي الفنان مصطفى شعبان من تصوير معظم مشاهد عمله الدرامي الرمضاني الجديد والذي يحمل اسم "اللهم اني صائم" .

المسلسل يدور في إطار إجتماعي كوميدي يشارك في بطولته النجمة ماجدة زكي تجسد دور والدة مصطفى شعبان، و الفنانة وفاء صادق في دور الأخت الكبرى، والفنانة الشابة مي نور الشريف في دور الأخت الصغرى.

يظهر الفانات الثلاثة، ماجدة، مي، ووفاء، مرتدين الحجاب في صور التقطت من كواليس العمل بالمسلسل ، وهو الأمر الذي ربما يحدد بعض من سمات الشخصيات التي سيجسدنها.

كما ان ارتداء الحجاب في مسلسلات رمضان هذا العام ليس قاصرا على بطلات هذا المسلسل فقط ، إنما كان طابعا مميزا للعديد من النجمات اللاتي سيظهرن بالحجاب هذا العام في اعمالهن الرمضانية، ومن هؤلاء الفنانات تظهر الفنانه وفاء عامر بالحجاب في مسلسل الطوفان والذي تشاركها بطولته شقيقتها الفنانه ايتن عامر إضافة إلى نخبة من المع النجوم هم ماجد المصرى، وأحمد زاهر، وعبير صبرى، وروجينا، وهنا شيحة، ، أيضاً الفنانه دينا فؤاد في مسلسل الحلال وتشاركها البطولة الفنانة سمية الخشاب، فادية عبد الغني، يسرا اللوزي، لقاء سويدان، مها أحمد، وبيومي فؤاد .

شبكةعيونالإخبارية

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