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بالصور || إعلانات وظائف جريدة الأهرام وجميع الصحف المصرية لجميع التخصصات والمؤهلات العليا والمتوسطة

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بالصور || إعلانات وظائف جريدة الأهرام وجميع الصحف المصرية لجميع التخصصات والمؤهلات العليا والمتوسطة بالصور || إعلانات وظائف جريدة الأهرام وجميع الصحف المصرية لجميع التخصصات والمؤهلات العليا والمتوسطة

يتم نشر إعلانات وظائف جريدة الأهرام وجميع الصحف المصرية يوم الجمعة من كل أسبوع لجميع التخصصات المطلوبة والمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهلات، وننشر فى التقرير التالى أهم إعلانات جريدة الأهرام عن يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2017 وصورة الإعلان بالكامل، حيث يتم عرض إعلانات الوظائف فى جميع الجرائد والصحف لمن يرغب فى العمل وتنطبق عليها شروط الوظيفة.

الوظائف هي :

1- مطلوب مستشار قانونى لمؤسسة دولية بالكويت.

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2- مجموعة شركات حدائق اللوتس تطلب للتعيين فوراً للعمل بالإسكندرية بقطاعى المقاولات والاستثمار مهندسين مدنى وعمارة، ومهندسين تخطيط وبرامج زمنية، واخصائى مساحة، ومحاسبين، وشئون عاملين، وإداريين، ومهندسين، وشئون قانونية، وموظفين مبيعات، وسكرتارية، وأخصائى صناعى، موظفين أمن.

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3- معارض المهندس عبدالعزيز السلاب تطلب الوظائف التالية : موظفى خدمة عملاء، مهندس تصميمات، أفراد أمن، أفراد أمن مدربين، موظفى مبيعات.

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4- شركة كبرى تطلب مدير متخصص فى إنشاء وإدارة سلسلة مطاعم براتب مغرى ونسبة بشرط أن يكون لدية خبرة كبيرة فى إدارة وتطوير المطاعم والفنادق الكبرى.

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5- شركة ملاحة كبرى تطلب موظفين من جميع التخصصات لفرعها بالقاهرة التجمع الخامس.

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6- شركة سعودية كبرى تعمل فى مجال الأدوات الصحية والبلاط تطلب مدير معرض.

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7- شركة سياحية كبرى تطلب مدير.

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8- شركة كبرى بالدقى متخصصة فى أعمال المياه وحمامات السباحة تطلب مهندسين ومهندسات خبرة وبدون، وسائقين وفنيين ومساعدى ميكانيكة وكهربائية، وسكرتارية، وخدمة عملاء، ومسئول مشتريات، ومخازن.

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9- شركة تجارية وصناعية تعمل فى مجال المعدات الصناعية تعلن عن حاجتها إلى مدير مبيعات، ومهندسى مبيعات، ومهندس صيانة، فنيى كهرباء ميكانيكا، وخدمات عملاء، محاسبين، مدير مخازن.

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10- شركة كبرى فى مجال تصنيع الأخشاب والمطابخ تعلن على وجه السرعة عن تعيينمدير مصنع مؤهل عال مناسب.

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11- شركة سياحية كبرى تطلب للعمل مدير سياحة، مدير حركة، مراقبين جودة، مرافق مجموعات سياحية متحدث باللغة الانجليزية أو الصينية.

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رئيس قسم الأخبار