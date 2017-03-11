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أرخص ١٠ سيارات جديدة بعد تخفيض الأسعار وعروض مختلفة في سوق التخفيضات

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أرخص ١٠ سيارات جديدة بعد تخفيض الأسعار وعروض مختلفة في سوق التخفيضات أرخص ١٠ سيارات جديدة بعد تخفيض الأسعار وعروض مختلفة في سوق التخفيضات

مع ارتفاع والذي وصل إلى الضعف وربما اكثر عزز هذا الارتفاع ارتفاعا ملحوظا في السيارات الجديدة في السوق المحلي المصري، ويرجع السبب إلى ارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه الذي قلت قيمته إلى النصف هو سبب الارتفاع الجنوني لسعار السيارات ، ولم يقف الحد على ارتفاع السيارات الجديدة فقط،بل طال الأمر الارتفاع في سوق السيارات المستعملة والمتهالكة أيضا.

ولكن مع عزوف الكثير عن فكرة الشراء وسط هذا الزخم، شهد سوق السيارات  انخفاضاً مواكبا لانخفاض السعر الجمركي للدولار، وهو  السعر الذي طرحته وزارة المالية مع حضور البنك المركزي والموافقة عليه  لبصل سعر الدولار الجمركي الى15.75 .خلال هذا الشهر ويستمر التعامل معه حتى منتصف الشهر الحالي، ولهذا السبب قدم العديد من وكلاء السيارات في إلي عرض سعر السيارة بما يتناسب مع سعر الدولار الجمركي الحالي وتخفيض أسعار السيارات.

وطرحت العديد من شركات السيارات في مصر الفرصة لطرح العديد من العروض والتخفيضات علاوة على الكثير من التسهيلات في الدفع للتغلب محاولة منها على تحريك السوق  وتنشيط حركة البيع التي تكاد تكون في ركود وكساد مطبق في سوق السيارات في مصر بعد الارتفاعات المتكررة لسعر  الدولار  والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

أرخص١٠ سيارات جديدة في السوق بعد التخفيضات الأخيرة :

١ – بايك سينوفا مانيوال هاتشباك  102.000  جنيه .

٢ – سوزوكي ألتو هاتشباك   105.000 جنيه .

٣ – شنجان ميني بيني هاتشباك  125.000 جنيه .

٤ – لادا جراندا مانويال سيدان 135.000 جنيه .

٥ – هيونداي فيرنا سيدان مانيوال  144.000 جنيه .

٦ – شيري إنفي سيدان 145.000 جنيه .

٧ – هيونداي  I 10 مانيوال هاتشباك 148.000جنيه .

٨ – شيفروليه لانوس. سيدان  151.000 جنيه .

٩ – فيات باندا   هاتشباك  154.000 جنيه .

١٠ – إمجراند 7  سيدان 155.000 جنيه .


 قائمة التخفيضات التي أعلنتها شركة "غبور أوتو" ، على سياراتها منذ ثلاث أيام والمعروف أن شركة غبور اكبر شركة تحمل توكيلات لأكثر السيارات وكافة الأنواع .

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