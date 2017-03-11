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نجل الفنان محمد شرف يكشف عن حالته الصحية بعد إجرائه لهذه العملية الخطيرة وإنتقاله قريباً لمقابلة الدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية أخرى

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نجل الفنان محمد شرف يكشف عن حالته الصحية بعد إجرائه لهذه العملية الخطيرة وإنتقاله قريباً لمقابلة الدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية أخرى نجل الفنان محمد شرف يكشف عن حالته الصحية بعد إجرائه لهذه العملية الخطيرة وإنتقاله قريباً لمقابلة الدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية أخرى

يعيش الفنان محمد شرف حالة خطيرة من المرض ودخل على أثرها المستشفى في الإسكندرية لإجراء عملية خطيرة، حيث تدهور حالته الصحية منذ بضعة أيام، وكانت زوجته تؤكد على سوء حالته، ولهذا السبب أنتشر الحزن على منزل الفنان محمد شرف، ولكل محبيه ومعجبيه، وجئنا اليوم نقدم لكم أخر أخبار حالته الصحية التي تبشر بالخير.

وأجرى الفنان محمد شرف بعد نقله إلى مستشفى القصر العيني عمليه جراحية، وتم تركيب له جهاز لتنظيم ضربات القلب والنبض، وأكد نقيب الممثلين الفنان "أشرف زكي" ، على أن العملية الجراحية تمت بنجاح وبدون إي مضاعفات وأن حالتها الصحية مستقرة حتى الآن، وأن الأطباء يتابعون حالته الصحية بإستمرار.
 

كما أكد نقيب الممثلين الفنان “أشرف زكي” أن الملف الخاص عن الحالة الصحية بالفنان محمد شرف، تم عرضه على الدكتور العالمي مجدي يعقوب، وقد وافق على إجراء عملية جراحية لها، بعد قرأته للملف الصحي للفنان، ومن المقرر أجراء جراحه ثانية بعد أن تستقر حالته الصحية.

ويذكر أن تعرض الفنان محمد شرف للاصابة بجلطة بالقلب في عام 2008، ولكنه ظن أن يهتم به أصدقائه من الوسط الفني ولكن ظنه خاب ولم يهتم به أحد واشتكى في تلك الوقت من الإهمال، وتدهورت حالته الصحية مرة أخرى بسبب ضعف عضلة القلب.

 

 

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رئيس قسم الأخبار