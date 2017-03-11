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موعد وأسعار وشروط حج القرعة في جمهورية مصر العربية 2017

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موعد وأسعار وشروط حج القرعة في جمهورية مصر العربية 2017 موعد وأسعار وشروط حج القرعة في جمهورية مصر العربية 2017

أوضح السيد معاون وزير الداخلية للشئون الإدارية، إن توقيت تقديم طلبات قرعة شعيرة الحج سوف يكون في الأيام الأولى من شهر رجب 2017 كما هو مبينًا عن طريق الضغط على وصلة الإدارة العامة لشئون الإدارية التابعلوزارة الداخلية، كما ذكر سيادته أن ميعاد إغلاق طلبات حج القرعة 2017 في جمهورية العربية سيتم تحديده عقب تحديد التوقيت الأخير لتلقي طلبات فريضة الحج 2017.

وستفتح أبواب مراكز أقسام أجهزة الأمن في جمهورية مصر العربية في الميعاد المحدد في في شهر أبريل إن موعد تقديم طلبات قرعة الحج أي في الأيام الأولى من شهر رجب 2017 كما هو موضحًا من خلال الضغط على رابط الإدارة العامة لشئون الإدارية  :

http://www.moi.gov.eg/Arabic/Departments+Sites/Administration/karra/kor3Conditions/kor3aconditions.htm  

و أعلن السيد معاون وزير الداخلية أن موعد غلق طلبات حج القرعة  20177 في مصر سيتم تحديده بعد تحديد الموعد النهائي لتلقي طلبات الحج 20177،وسوف  تفتح أقسام الشرطة أبوابها لاستقبال المدنيين الراغبين في الالتحاق في حج القرعة 2017 في جمهورية مصر العربية، و سيتم التقديم لقسم الشرطة ا التابع لمسكن المتقدم أو مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في كل محافظة من محافظات الجمهورية .

حيث أوضح معاون وزير الداخلية أيضًا، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد حج القرعة 2017، كما شدد سيادته إن جميع ما يعلن عن أسعار حج القرعة 2017 في جمهورية مصر العربية في وسائل الإعلام خطأ، كما نوه سيادته إن وزارة الداخلية لن ولم تفكر في الاستحواذ على مردود ربحي من خلف قرعة فريضة الحج في جمهورية مصر العربية.

الشروط الواجب توافرها لتقديم  في قرعة الحج 2017 في مصر

  • يجب على المتقدم إلى حج القرعة 2017 في مصر أن يكون مصري الجنسية
  • لا يقل سن الرجال المتقدمين إلى حج القرعة 2017 عن 25 عام باستثناء المرافقين لوالديهم
  • لابد من وجود محرم للسيدات الراغبات في الاشتراك في قرعة الحج 2017 باستثناء السيدات فوق عمر 45 عام
  • الذهاب إلى قسم الشرطة أو مركز الشرطة التابع للمسكن لشراء النموذج الخاص بشأن قرعة الحج 2017
  • بطاقة رقم قومي للمتقدم سارية  ولم تنتهي صلاحيتها
  • إلغاء الطلبات التي قُدمت أكثر من مرة
  • وجود صور شخصية 4 ×6

تقدم  الطلبات  إلى مديرية الأمن أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة التابع لسكن المتقدم ويمكن  للمتقدم ملء استمارة قرعة الحج 2017 في مصر عن طريق :

  • الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية :

http://hij.moi.gov.eg/Hij/home.xhtml

  • أو  عبر الخدمة الصوتية من خلال هذا الرقم 0227983000.

والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت موعد تقديم طلبات قرعة حج الجمعيات الأهلية 2017، من الأمس الخميس 9 مارس وسوف يستمر حتى 20 مارس الجاري .

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رئيس قسم الأخبار

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