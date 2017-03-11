قصة سعاد نصر والحلم الغريب الذي تم تفسيره لها قبل وفاتها

سمر العشري

سعاد نصر أو "ميساء" الزوجة المثالية فى مسلسل يوميات ونيس الذي شاركت فيه سعاد نصر محمد صبحي وظل كأسطورة للحياة الزوجية، يتعلم منه الأزواج كيفية ادارة حياتهم الزوجية، وكيفية تربية الأبناء وعلاج مشاكلهم بدون ضرب أو تجريح للأبناء فهو واحد من أعظم المسلسلات المصرية على الاطلاق.

ولدت الفنانة سعاد نصر فى عام 1953 فى الثانى عشر من مارس و كان اكتشافها كممثلة كوميدية من نصيب الفنان كرم مطاوع، بدأت أعمالها الفنية بفيلم "الغيرة القاتلة" و فيلم "هنا القاهرة" و لكن تظل أورع أعمالها مسلسلاتها التى عرفت بها وهم مسلسل رحلة المليون ومسلسل يوميات ونيس ومسلس الليل وآخره مع عملاق الشاشة الفنان يحيى الفخراني.

وكشف الشيخ سيد حمدي والذى اشتهر بتفسيره للأحلام عن تلقيه اتصال من الفنانة الراحلة فى أواخر أيام شهر ديسمبر عام 2005 لتخبره برؤيا قد رأتها ولا تفهمها وقالت له أنها شاهدت نفسها تلبس “شبشب” وسقط من قدمها ولكن والدها قد أعاد الشبشب لها وأخذها ليريها غرفة ضيقة فجلسا فيها 7 أيام وطلبت من والدها أن يقوم بتوسعة الغرفة من أجلها.

فأخبرها الشيخ أن سقوط الشبب هو الوقوع فى ورطة أو “مصيبة” وأن الغرفة هى قبرها و أن توسعة الغرفة تأتي بالتوبة فردت عليه بأنها تنوى تغيير مسار حياتها لتكون حياة جديدة فهى تحب القران والرسول، وفى اليوم التالى دخلت المستشفى.

قبل دخول الفنانة الراحلة فى غيبوبة روت ابنتها أنها قالت :

"ربي اذا بعثت في الروح ابعثها طاهرة، وإذا توفيتني اجعلنى من الأبرار"

وتوفت الفنانة فى عام 2007 فى يوم 5 يناير .