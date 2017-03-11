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الأرصاد الجوية || تحذر بشدة من الطقس في ال72 ساعة القادمة

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الأرصاد الجوية || تحذر بشدة من الطقس في ال72 ساعة القادمة الأرصاد الجوية || تحذر بشدة من الطقس في ال72 ساعة القادمة

أشارت الهيئة أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة وصولا من 5-8 درجات أيام السبت والأحد مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وتكون غزيرة على السواحل الشمالية، وحرصا على مصلحة المواطن فقد أشارت الهيئة وناشدت على، الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، الحذر أثناء القيادة وخاصة في أوقات الرياح الشديدة على الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة خلال يومي السبت والأحد :

  • السواحل الشمالية وشمال سيناء من 20 إلى 21 درجة مئوية
  • محافظات الوجه البحري والقاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية
  • محافظات شمال الصعيد من 25 إلى 27 درجة مئوية
  • محافظات جنوب الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية
  • محافظة جنوب سيناء من 28 إلى 29 درجة مئوية.

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر واتباع التعليمات .
 واعلن رئيس الهيئة أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار اليوم وفى أي وقت على رقم التليفون الآتي 24646721. وتابعونا لمزيد من الأخبار عن الطقس ودرجة الحرارة في هذا الوقت وتحديث يومي لأي تغيرات ومستجدات،ونرجو لكم دوام السلامة والأمن.

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رئيس قسم الأخبار