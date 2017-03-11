قوات امن الجيزة || تلقى القبض على أب سرق قطعة شكولاته لابنة : "ابني طلب يدوق الشكولاته وأنا مش قادر أقوله مفيش"

سمر العشري

في واقعة تهز القلوب، القت قوات امن الجيزة على أب قام بسرقه لوح من الشكولاته من محل سوبر ماركت دون أن يرى انه محاط بكاميرات مراقبة، ليتم القبض عليه بتهمة سرقه المحل بأكمله دون شفقه أو رحمة من أصحاب المحل، حيق قاموا العاملون بإبلاغ قسم الشرطة الذي القي في الحال على الأب، وتم تحرير محضر بالواقعة ليتم عرضة على النيابة، بعدها تحولت القضية إلى محكمة جنح الجيزة، لتبدأ معاناة الأب الذي وجد نفسة متهم بقضية كبيرة دون أداركه بذلك.

بعدها تم أحالته إلى محكمة جنح الجيزة الأب "حسام الدين.م.ع" ، رجل فقير لا يملك من الدنيا سوى الفتات، وجد نفسة فجأة داخل قفص محكة جنح الجيزة، متهما في قضية سرقة سوبر ماركت شهير بالجيزة، ولم يكن يحملا سلاحا أو حتى هدد المارة، ولم يقطع الطريق أو يطلب فدية من احد ، كل جريمته انه أب عجز عن رفض طلب نجله بالحصول على قطعة شيكولاتة.

وقام عدد كبير من المحامين فور علمهم بتلك الواقعه الغربية بالدفاع عن المتهم مجانا، حيث داخل محكمة جنوب الجيزة، وقف المتهم وحوله حرس المحكمة ورجال الشرطة، متعاطفين معهم وقال بعضهم "والله القضية ما تسوى تمن الورق المكتوب عليه ، منه لله اللي عمل محضر من الأساس" ، فيما اكد محامو الدفاع انهم سيوزعون الشكولاته بالمجان على حاضرين الجلسة.