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اسعار العملات اليوم السبت 11-3-2017 في بنك مصر

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اسعار العملات اليوم السبت 11-3-2017 في بنك مصر اسعار العملات اليوم السبت 11-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٧.٢٢٦٩ ٥٧.٥٦٢٨ 03/10 8:00 ص
دينار بحريني ٤٦.٤١٩١ ٤٦.٦٥٨٥ 03/10 8:00 ص
ريال عماني ٤٥.٤٥٤٥ ٤٥.٦٩٠٢ 03/10 8:00 ص
ريال قطري ٤.٨٠٦ ٤.٨٣٠٩ 03/10 8:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٧٦٤٥ ٤.٧٨٩٧ 03/10 8:00 ص
ريال سعودي ٤.٦٦٦٣ ٤.٦٩٠٧ 03/10 8:00 ص
دينار أردني ٢٤.٧٠٠١ ٢٤.٧٩٣٨ 03/10 8:00 ص
جنيه إسترليني ٢١.٢٤٥ ٢١.٤٢٩٦ 03/10 8:00 ص
كرون دنماركي ٢.٤٧٨ ٢.٥٠١١ 03/10 8:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٣٨٥ ٢.٠٦٢٨ 03/10 8:00 ص
يورو ١٨.٤١٨٨ ١٨.٥٩٣٩ 03/10 8:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٥٠ ١٧.٦٠ 03/10 8:00 ص
فرنك سويسري ١٧.٢٢٢٧ ١٧.٣٥٣٥ 03/10 8:00 ص
ين ياباني ١٥.٢٢٦٧ ١٥.٣٨٦٣ 03/10 8:00 ص
دولار استرالي ١٣.١١١ ١٣.٢٥٣٢ 03/10 8:00 ص
دولار كندي ١٢.٩٣١٤ ١٣.٠٤٦٩ 03/10 8:00 ص
كرون سويدي ١.٩٣٠٣ ١.٩٤٧١

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