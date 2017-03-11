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سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.75 جنيه مصري في بنك الإمارات دبي ، وفي حالة البيع 4.67 جنيه مصري في البنك  العربي  ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم السبت في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.6122 4.7653
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.6695 4.7165
مصرف-ابو-ظبي 4.7246 4.7731
البنك-المصري-الخليجي 4.7045 4.7350
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.6796 4.7064
بنك-البركة 4.5650 4.7707
بنك-القاهرة 4.6614 4.7086
بنك-الاسكندرية 4.6531 4.6846
البنك-العربي-الافريقي 4.6585 4.7116
البنك-المركزي 4.7044 4.7335
بنك-مصر 4.6796 4.7041
بنك-بلوم- 4.6930 4.7197
بنك-فيصل- 4.6548 4.7064
كريدي-أجريكول 4.6950 4.7464
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.6930 4.7197
بنك-قناة-السويس 4.6796 4.7064
المصرف-المتحد 4.6950 4.7333
البنك-التجاري-الدولي 4.6928 4.7197
المصري-لتنمية-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.6800 4.7300
بنك-المشرق 4.7500 4.7700
بنك-الاستثمار-العربي 4.7100 4.7300
بنك-HSBC 4.7500 4.8000

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.75 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.83 جنيه مصري .

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