سعر الحديد و الأسمنت اليوم السبت 11/3/2017

شهد سعر الحديد في مصر زيادة كبيرة تزيد عن ألف جنيه خلال أقل من عشرة أيام، حيث أعلن عز عن زياد قدرها 600 جنيه أول مارس أثناء إعلانه تسعيرة مارس، ثم قام برفع السعر مجددا منذ يومين أكثر من 500جنيه في طن الحديد ليصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 9800 جنيه.
سعر الحديد اليوم السبت :
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|عز
|9750 جنية
|9800 جنية
|الدخيلة
|9750 جنية
|9800 جنية
|حديد المصريين
|المصريين
|9750 جنية
|9800جنية
|حديد بشاي
|بشاي
|9650 جنية
|9650 جنية
|الوطنية للصلب
|العتال
|9650جنية
|9700جنية
|حديد عطيه
|عطيه
|9650جنية
|9650جنية
|حديد المراكبي
|المراكبي
|9600 جنية
|9600 جنية
|حديد الكومي
|الكومي
|9600 جنيه
|9600جنيه
|حديد المعادي
|المعادي
|9500جنية
|9500جنية
|حديد بيانكو
|بيانكو
|9520 جنية
|9520 جنية
|حديد العشري
|العشري
|9520 جنية
|9520 جنية
|حديد أكتوبر
|أكتوبر
|9550 جنية
|9550 جنية
|حديد الجارحي
|الجارحي
|9500جنية
|9500 جنية
|حديد الوطنية
|الوطنية
|9550جنيه
|9550جنيه
|حديد اركو
|اركو
|9500 جنية
|9500جنية
|حديد قوطة
|قوطة
|9550جنية
|9550 جنية
|حديد سرحان
|سرحان
|9500 جنيه
|9500جنيه
|حديد الجيوشي
|الجيوشي
|9500جنية
|9500 جنية
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|9500جنية
|9500جنية
سعر الأسمنت اليوم السبت :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|720 جنية
|أسمنت النصر
|النصر
|703 جنية
|أسمنت اسيوط
|المهند
|748 جنية
|الفهد
|الفهد
|705جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|700 جنية
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|700جنية
|أسمنت حورس
|حورس
|700جنية
|أسمنت النهضة
|النهضة
|708 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|703 جنية
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|700جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|693 جنية
|أسمنت العريش
|العسكري
|703 جنية
|أسمنت سيناء
|سيناء
|703 جنية
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|730 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس
|735 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|740 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|703 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|740 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|798 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|720 جنية
|السويدي
|السويدي
|723 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|700 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله