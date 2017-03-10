حظك اليوم برج الحوت السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج الثور، فيفتتح دورة إيجابية على الصعيد المهني، ويجعلك تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما أو بعلاقة انتهت وتريد أن تحلّلها



عاطفياً: الكلام وحده لا يكفي عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب. لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذراً



صحياً: تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك وألزمك الفراش فترة لا بأس بها

ابراج مكتوب برج الحوت استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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