حظك اليوم برج الجدي السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: تتاح لك فرص مالية ضخمة وتبدأ مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر الإقدام على خطوة جديدة أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي



عاطفياً: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك. صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتاً



صحياً: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع. الأمر مطروح جدياً

ابراج مكتوب برج الجدي تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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