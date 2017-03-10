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حظك اليوم برج القوس السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: قد تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحاً بارزاً. كن حاسماً في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد

عاطفياً: لن تجد صعوبة في الوصول الى قلب الحبيب. تشعر بالسعادة لمصارحتك إياه بحقيقة مشاعرك

صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه. إفعل اللازم

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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