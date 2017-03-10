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حظك اليوم برج العقرب السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب السبت 11/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً قد يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففاً بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء

عاطفياً: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح 

صحياً: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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